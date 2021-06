Papst Franziskus hat zum Weltflüchtlingstag für mehr Menschlichkeit geworben.

Jeder könne in eine schwierige Lage kommen, wie sie auch Geflüchtete auf Booten erlebten, mahnte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Es gebe zahlreiche Momente im Leben, in denen die Hoffnung schwinde und man sich am Ende fühle. Außerdem forderte der Papst Frieden für das südostasiatische Land Myanmar. Dort sind nach Angaben der UNO rund 100.000 Menschen auf der Flucht. Weltweit ist die Zahl der Flüchtlinge im vergangenen Jahr mit 82,4 Millionen auf einen neuen Höchststand gestiegen.

