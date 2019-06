Bundesinnenminister Seehofer hat bei einer Gedenkstunde der Bundesregierung die Lebensleistung der deutschen Heimatvertriebenen gewürdigt.

Seehofer bedankte sich bei ihnen und sagte, es sei nicht selbstverständlich nach dem Verlust der Heimat nicht zu resignieren. Die Vertriebenen hätten aber nach dem Zweiten Weltkrieg beim Aufbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Bundesrepublik geholfen. Mit der Gedenkstunde am heutigen Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen wird seit 2015 insbesondere an die deutschen Opfer von Flucht und Vertreibung erinnert.