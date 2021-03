Anlässlich des bevorstehenden Weltfrauentags hat Bundeskanzlerin Merkel davor gewarnt, in der Coronavirus-Pandemie in überholte Rollenmuster zurückzufallen.

Es seien doch wieder vermehrt Frauen, die den Spagat zwischen Homeschooling, Kinderbetreuung und dem eigenen Beruf meisterten, sagte die Kanzlerin in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Es könne zudem nicht sein, dass Frauen die Gesellschaften maßgeblich trügen und gleichzeitig nicht gleichberechtigt an wichtigen Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beteiligt seien. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock kündigte an, im Falle einer Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl im September eine stärkere Frauenquote für börsennotierte Unternehmen durchzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.