Die Menschenrechtsbeauftragten Deutschlands und Frankreichs, Kofler und Croquette, haben die Benachteiligung von Frauen weltweit kritisiert.

Frauen seien zu häufig mit einem mangelhaften Zugang zu Bildung, mit sexueller häuslicher Gewalt und Hindernissen zur vollen Ausschöpfung ihres Potenzials konfrontiert. Deutschland und Frankreich würden sich vor allem im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für die Stärkung der Rolle von Frauen einsetzen.

Forderung nach mehr politischer Teihabe

Aus Sicht der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Klöckner ist es an der Zeit, dass Deutschland ein weibliches Staatsoberhaupt bekommt. Dass es in all den Jahren noch keine Frau als Bundespräsidentin in Deutschland gegeben habe, finde sie befremdlich, sagte Klöckner "Focus online".



Die Grünen-Vorsitzende Baerbock, will per Gesetz erreichen, dass die Hälfte der Abgeordneten im Bundestag Frauen sind. Frauen seien die Hälfte der Bevölkerung und sollten dementsprechend im Parlament repräsentiert sein, sagte Baerbock dem NDR.

Gleichberechtigung für Spitzenkräfte in der Wirtschaft

Bundesjustizministerin Barley will den Druck auf Großunternehmen verstärken, in denen zu wenige Frauen in Führungspositionen sind. Der Anteil von Frauen beim Spitzenpersonal müsse steigen, weil sie jeden Tag mit hoher Qualifikation und Leistung das Wirtschaftsleben prägten, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man dürfe bei der Gleichberechtigung nicht lockerlassen. Zugleich forderte Barley, der öffentliche Dienst müsse mit gutem Beispiel vorangehen. Leitungsfunktionen sollten bis zum Jahr 2025 zur Hälfte mit Frauen besetzt sein.

Unternehmen kündigen weitere Änderungen an

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental will seinen Frauenanteil in Führungspositionen stärken. Bis zum Jahr 2025 soll er auf den oberen Ebenen im gesamten Konzern auf 25 Prozent steigen, wie das Unternehmen in Hannover bekanntgab. Derzeit liegt der Frauenanteil im oberen Management bei knapp 15 Prozent. Laut Personalvorstand Reinhart sollen Führungskräfte Frauen gezielt fördern. Das Unternehmen schaffe dafür die nötigen Rahmenbedingungen.



Seit 2015 gilt für Aufsichtsräte der rund 100 größten börsennotierten und mitbestimmungspflichtigen Unternehmen eine Frauenquote von 30 Prozent. Das Gesetz schreibt für rund 4000 weitere Firmen vor, sich selbst Zielgrößen für den Frauenanteil in Vorstand und anderen Führungsgremien zu geben.

Demonstrationen für mehr Rechte

Bundesweit wird heute der Internationale Frauentag begangen. Auf dem Alexanderplatz in Berlin wollen Demonstrierende ein Zeichen gegen Diskriminierung, Sexismus und patriarchale Strukturen setzen. In Berlin ist der internationale Frauentag erstmals ein Feiertag. Er geht auf die Konferenz sozialistischer Frauen 1910 in Kopenhagen zurück. Initiatorin war die Frauenrechtlerin Clara Zetkin.

In Spanien Streiks - in Griechenland Proteste

Wegen eines Streiks am Weltfrauentag waren gestern mehr als 300 Fernzüge in Spanien ausgefallen. Zu den 24-stündigen Arbeitsniederlegungen hatten die Gewerkschaften aufgerufen, um die Gleichstellung von Frauen und Männern insbesondere beim Gehalt zu unterstützen. Der Kampf für die Rechte der Frauen ist in Spanien ein prominentes Thema. So empfahl etwa der Europäische Rat das 2004 in Spanien verabschiedete Gesetz zu Gewalt gegen Frauen als Vorbild für die anderen Mitgliedsländer.



Auf Initiative einer Hochschulprofessorin wurden die Frauen in der griechischen Hauptstadt Athen aufgerufen, nicht zur Arbeit zu gehen. Die Kinderbetreuung solle den Männern überlassen werden. Erstmals zeigten sich Gewerkschaften offiziell solidarisch. Die Mitarbeiter im griechischen Fernsehen sollen für zwei Stunden ihre Arbeit ruhen lassen.