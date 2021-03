Mehrere Hilfsorganisationen und Verbände haben anlässlich des bevorstehenden Weltfrauentags Geschlechtergerechtigkeit angemahnt.

Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung kritisierte, kein Land der Welt habe bislang existierende Ungerechtigkeiten vollständig abbauen können. Hinzukomme, dass die Coronavirus-Pandemie Fortschritte teilweise zunichte gemacht habe. Aktuellen Daten zufolge würde es vom heutigen Zeitpunkt an noch fast 100 Jahre dauern, bis Geschlechtergerechtigkeit hergestellt sei, hieß es weiter. Die Gesellschaft für bedrohte Völker erinnerte an die Gewalt gegen weibliche Angehörige von Minderheiten in der chinesischen Provinz Xinjiang. Innerhalb und außerhalb der Lager, die dort errichtet wurden, seien sexualisierte Gewalt und weitere schwere Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen sehr verbreitet. Der Bundesverband Lebensrecht erklärte, in vielen Ländern fehle es Frauen an Zugang zu sauberem Trinkwasser, zu Bildung und an Respekt.

