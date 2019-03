Anlässlich des Internationalen Frauentags haben die Menschenrechtsbeauftragten Deutschlands und Frankreichs eine andauernde Benachteiligung der Frauen weltweit kritisiert.

Gleiche Rechte für Frauen seien immer noch keine Realität, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Kofler, und ihres französischen Kollegen Croquette. Frauen seien zu häufig mit einem mangelhaften Zugang zu Bildung, mit sexueller häuslicher Gewalt und Hindernissen zur vollen Auschöpfung ihres Potenzials konfrontiert. Deutschland und Frankreich würden sich vor allem im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für die Stärkung der Rolle von Frauen einsetzen.



Das "Bündnis Frauenkampftag" hat für heute in Berlin zu einer Demonstration gegen Diskriminierung, Sexismus und patriarchale Strukturen aufgerufen. Erwartet werden mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In Berlin ist der 8. März in diesem Jahr erstmals ein Feiertag. Der Frauentag wurde auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin erstmals 1911 in Deutschland und in Nachbarländern organisiert.