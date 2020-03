Trotz Fortschritten bei der Gleichberechtigung von Frauen und Männern bleibt aus Sicht von Bundeskanzlerin Merkel noch viel zu tun. Die CDU-Politikerin sieht auch die Männer am Zug.

In ihrem wöchentlichen Video-Podcast sagte Merkel, gleichberechtigte Teilhabe von Frauen im Erwerbsleben könne man nur erreichen, wenn auch Männer sich stärker einbrächten "in die Familienarbeit, in die Sorgearbeit, in die Pflege und auch in die Erziehung der Kinder". Vor allem wenn es um Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft gehe, bleibe die Gleichstellung eine große Aufgabe. Zwar seien inzwischen ein Drittel der Posten in Aufsichtsräten in großen Unternehmen aufgrund einer rechtlichen Regelung mit Frauen besetzt. "Wir haben aber noch großen Nachholbedarf bei kleineren und mittleren Unternehmen."



Auch in politischen Bereichen "bei den Abgeordneten, bei Oberbürgermeistern, bei Landräten" sei noch viel zu tun, damit sich Frauen wirklich gleichermaßen in die Gesellschaft einbringen könnten. Die Bundeskanzlerin argumentierte aber auch, es sei schon einiges erreicht worden, etwa bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie verwies auf den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und das Elterngeld. Merkel hob in diesem Zusammenhang hervor, dass heute ein deutlich größerer Anteil der Väter Elternzeit nehme als noch vor einigen Jahren.



Die Bundeskanzlerin äußerte sich zum morgigen Weltfrauentag.