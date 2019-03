In Berlin hat eine Demonstration zum Internationalen Frauentag begonnen. Die Teilnehmerinnen protestieren gegen Diskriminierung, Sexismus und patriarchale Strukturen. Politikerinnen verschiedener Parteien forderten mehr politische Teilhabe von Frauen in der Politik.

Bundesjustizministerin Barley sagte in Berlin, ihr Ziel sei Parität in den Parlamenten, von der Kommune bis Europa. Schließlich sei auch die Hälfte der Bevölkerung weiblich. Die SPD-Politikerin betonte, wo über das Leben und die Zukunft von Frauen entschieden werde, wollten Frauen die Hälfte der Entscheidungsmacht. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock sprach sich für eine gesetzliche Regelung aus. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Rechte, die Frauen beträfen, nicht vom Himmel fielen. Sie müssten erkämpft werden.



Auch die CSU-Politikerin Stamm zeigte sich offen für eine gesetzliche Regelung. Es müsse geprüft werde, ob es verfassungsrechtlich möglich sei, sagte die langjährige Präsidentin des bayerischen Landtags im Deutschlandfunk. Ein Gesetz für die numerisch gleiche Vertretung von Männern und Frauen gibt es bisher nur auf Landesebene in Brandenburg. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Pau nahm zudem die Parteien in die Pflicht. Wenn Frauen wie in der CDU unterrepräsentiert seien, müsse es eine Quotenregelung oder andere Maßnahmen geben.



Aus Sicht der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Klöckner ist es an der Zeit, dass Deutschland ein weibliches Staatsoberhaupt bekommt. Dass es in all den Jahren noch keine Frau als Bundespräsidentin in Deutschland gegeben habe, finde sie befremdlich, sagte Klöckner „Focus online“.



Demonstrationen für mehr Rechte



Bundesweit wird der Frauentag mit verschiedenen Aktionen begangen. Auf dem Alexanderplatz in Berlin setzen zur Stunde tausende Demonstrierende ein Zeichen gegen Diskriminierung, Sexismus und patriarchale Strukturen. Im Bundesland Berlin ist der internationale Frauentag erstmals auch ein Feiertag.



Gleichberechtigung für Spitzenkräfte in der Wirtschaft



Auch auf Großunternehmen in der Wirtschaft will die Bundesjustizministerin den Druck verstärken, wenn dort zu wenige Frauen in Führungspositionen sind. Der Anteil von Frauen beim Spitzenpersonal müsse steigen, weil sie jeden Tag mit hoher Qualifikation und Leistung das Wirtschaftsleben prägten, sagte Barley dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zugleich forderte die Ministerin, der öffentliche Dienst müsse mit gutem Beispiel vorangehen. Leitungsfunktionen sollten bis zum Jahr 2025 zur Hälfte mit Frauen besetzt sein.



Seit 2015 gilt für Aufsichtsräte der rund 100 größten börsennotierten und mitbestimmungspflichtigen Unternehmen eine Frauenquote von 30 Prozent. Das Gesetz schreibt für rund 4000 weitere Firmen vor, sich selbst Zielgrößen für den Frauenanteil in Vorstand und anderen Führungsgremien zu geben.



Gleiche Rechte für Frauen noch immer keine Realität



Die Menschenrechtsbeauftragten Deutschlands und Frankreichs, Kofler und Croquette, kritisierten in einer gemeinsamen Erklärung die Benachteiligung von Frauen weltweit. Gleiche Rechte für Frauen seien auch heute am 8. März noch immer keine Realität. Frauen seien zu häufig mit einem mangelhaften Zugang zu Bildung, mit sexueller häuslicher Gewalt und Hindernissen zur vollen Ausschöpfung ihres Potenzials konfrontiert. Deutschland und Frankreich würden sich vor allem im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für die Stärkung der Rolle von Frauen einsetzen.



UNO-Generalsekretär Guterres bezeichnete eine volle Gleichstellung von Mann und Frau als fundamental für die Sicherung des Friedens, der Menschenrechte und der Entwicklung. Er sagte am Sitz der Vereinten Nationen in New York, das Ziel der Gleichberechtigung sei durch nationalistische und populistische Politiker zunehmend gefährdet. In einigen Ländern steige die Gewalt gegen Frauen, und ihr gesetzlicher Schutz werde abgebaut. Der Generalsekretär verurteilte die noch immer verbreitete Genitalverstümmelung von Mädchen ebenso wie den Einsatz von Vergewaltigungen als Kriegswaffe.