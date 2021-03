In der Türkei haben Frauenrechtlerinnen der Regierung anlässlich des heutigen Weltfrauentags vorgeworfen, Hass in der Gesellschaft zu schüren.

Präsident Erdogan und andere politische Vertreter würden mit feindlichen Aussagen etwa über Schwule und Lesben dazu beitragen, dass sich viele Menschen nicht sicher fühlen könnten, sagte eine Sprecherin der Organisation "Wir werden Frauenmorde stoppen". Der Kampf für Gerechtigkeit für Frauen sei unlösbar mit dem Kampf gegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung verbunden. In Polen gingen viele Frauen auf die Straßen, um gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts zu protestieren. Auch in Lodz und Poznan gab es Demonstrationen.



In Pakistan gingen landesweit Tausende Demonstrantinnen auf die Straßen. In Myanmar folgten Tausende dem Aufruf von Gewerkschaften zum Generalstreik gegen die Militärjunta. Bei vielen Protestveranstaltungen in den großen Städten seien Frauen an vorderster Front gewesen, berichteten örtliche Medien.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.