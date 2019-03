Bundesweit wird heute der Internationale Frauentag begangen.

In Berlin will das Bündnis Frauenkampftag mit einer Kundgebung ein Zeichen gegen Diskriminierung, Sexismus und patriarchale Strukturen setzen. Zu der Demonstration werden nach Angaben der Veranstalter mehr als 10.000 Menschen erwartet. In der Haupstadt ist der 8. März in diesem Jahr erstmalig ein Feiertag.



Der Frauentag wurde auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin erstmals 1911 in Deutschland und in Nachbarländern organisiert.