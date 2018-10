Die Bundesregierung will der Weltgesundheitsorganisation 115 Millionen Euro als freiwilligen Beitrag zur Verfügung stellen.

Das bestätigte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Das Geld werde in den kommenden vier Jahren an die WHO überwiesen und sei nicht zweckgebunden. Es stamme aus dem Etat des Gesundheitsministeriums und werde zusätzlich zu den Pflichtbeiträgen Deutschlands gezahlt.



Am Abend wird das Weltgesundheits-Gipfeltreffen in Berlin eröffnet. Zu der dreitägigen Konferenz werden rund 2.000 Fachleute erwartet.