In Berlin hat der Weltgesundheitsgipfel begonnen. Daran nehmen rund 6.000 Expertinnen und Experten aus einhundert Nationen teil. UNO-Generalsekretär Guterres forderte eine bessere Verteilung von Corona-Impfstoffen.

Impfnationalismus und Horten von Impfstoff bringe alle Menschen in Gefahr, sagte Guterres in einer voraufgezeichneten Rede. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, meinte, der Schaden durch Covid-19 mache deutlich, dass man eine stabilere globale Gesundheitsarchitektur und politischen Willen auf höchster Ebene brauche. Auch die Präsidentin der EU-Kommission, von der Leyen, plädierte für mehr internationale Zusammenarbeit. Sie verwies aber zugleich auf Erfolge. Die EU habe ihr Versprechen gehalten, mindestens ebenso viele Impfdosen zu exportieren, wie sie selbst verwende. Bundesgesundheitsminister Spahn sprach sich für eine Stärkung der Weltgesundheitsorganisation aus. Man müsse darüber sprechen, ob die WHO ähnlich wie die Welthandelsorganisation WTO die Möglichkeit bekommen solle, bei Regelverstößen Sanktionen zu verhängen.



Am Weltgesundheitsgipfel nehmen rund 6.000 Expertinnen und Experten aus einhundert Nationen teil. Im Vordergrund stehen die Themen Impfgerechtigkeit und Gesundheit als globales Gut sowie künstliche Intelligenz in der Gesundheitsversorgung. Die Veranstaltung dauert bis Dienstag und kann online verfolgt werden.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.