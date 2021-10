Weltgesundheitsgipfel in Berlin

In Berlin hat der Weltgesundheitsgipfel begonnen. Daran nehmen rund 6.000 Expertinnen und Experten aus einhundert Nationen teil. Bundesgesundheitsminister Spahn rief zum Auftakt zu einer besseren internationalen Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich aufgerufen.

Der CDU-Politiker sagte, die internationale Gesundheitsarchitektur habe sich noch nie so schnell verändert wie jetzt während der Corona-Pandemie. Man müsse sich fragen, wie man etwa die Weltgesundheitsorganisation weiter stärken könne. Spahn fügte hinzu, es sei richtig, dass bei der Bekämpfung der Pandemie alle nach mehr Tempo verlangten. Zugleich müsse man aber auch anerkennen, dass noch nie zuvor ein Jahr nach dem Auftauchen eines neuen Virus bereits ein Impfstoff verfügbar gewesen sei.



Am Weltgesundheitsgipfel nehmen rund 6.000 Expertinnen und Experten aus einhundert Nationen teil. Im Vordergrund stehen die Themen Impfgerechtigkeit und Gesundheit als globales Gut sowie künstliche Intelligenz in der Gesundheitsversorgung. Die Veranstaltung dauert bis Dienstag und kann online verfolgt werden.

