In Berlin hat der Weltgesundheitsgipfel begonnen. Im Vordergrund stehen die Themen Impfgerechtigkeit und Gesundheit als globales Gut sowie künstliche Intelligenz in der Gesundheitsversorgung. An der Veranstaltung nehmen rund 6.000 Expertinnen und Experten aus einhundert Nationen teil.

Als Redner werden unter anderem der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erwartet. Die Veranstaltung dauert bis zum 26. Oktober und kann online verfolgt werden.



Der Vorstandschef der Berliner Charité, Kroemer, rief vor Beginn des Gipfels zur internationalen Zusammenarbeit gerade im Bereich globale Gesundheit auf. Die weltweite Pandemie habe auf dramatische Weise gezeigt, dass aufeinander abgestimmte Maßnahmen und ein ungehinderter Austausch von Wissen und Know-How notwendig seien, sagte Kroemer in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.