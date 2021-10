Beim Weltgesundheitsgipfel in Berlin beraten rund 6.000 Expertinnen und Experten aus einhundert Nationen unter anderem über das Thema Impfgerechtigkeit. Zum Auftakt rief die Weltgesundheitsorganisation die internationale Gemeinschaft auf, mehr Corona-Impfdosen für bedürftige Staaten zur Verfügung zu stellen.

Die Pandemie werde enden, wenn die Welt sich entscheide, sie zu beenden, sagte WHO-Chef Tedros. Man registriere 50.000 Todesfälle pro Woche, damit sei die Pandemie noch lange nicht vorbei. Tedros erinnerte an das WHO-Ziel, wonach bis Jahresende mindestens 40 Prozent der Menschen in jedem Land geimpft sein sollen. Dieses Ziel sei erreichbar. Länder, die diese Quote bereits überschritten hätten - darunter alle G20-Staaten - sollten dem UNO-Impfprogramm Covax oder der afrikanischen Initiative Avat bei Impfstofflieferungen den Vortritt lassen.

Mehr internationale Kooperation gefordert

UNO-Generalsekretär Guterres betonte, Impfnationalismus und das Horten von Impfstoff bringe alle Menschen in Gefahr. Auch die Präsidentin der EU-Kommission, von der Leyen, plädierte für mehr internationale Zusammenarbeit. Sie verwies aber zugleich auf Erfolge. Die EU habe ihr Versprechen gehalten, mindestens ebenso viele Impfdosen zu exportieren, wie sie selbst verwende. Bundesgesundheitsminister Spahn sprach sich für eine Stärkung der Weltgesundheitsorganisation aus. Man müsse darüber sprechen, ob die WHO ähnlich wie die Welthandelsorganisation WTO die Möglichkeit bekommen solle, bei Regelverstößen Sanktionen zu verhängen.



Am Weltgesundheitsgipfel nehmen rund 6.000 Expertinnen und Experten aus einhundert Nationen teil. Im Vordergrund stehen die Themen Impfgerechtigkeit und Gesundheit als globales Gut sowie künstliche Intelligenz in der Gesundheitsversorgung. Die Veranstaltung dauert bis Dienstag und kann online verfolgt werden.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.