Die Corona-Krise wirkt sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation negativ auf die Bekämpfung der Tuberkulose aus.

Im Vergleich zum Vorjahr seien 2020 rund 1,4 Millionen Tuberkulose-Erkrankte weniger behandelt worden, erklärte die WHO in Genf. Es sei zu befürchten, dass im vergangenen Jahr bei mehr als 500.000 Menschen die Tuberkulose nicht diagnostiziert wurde und sie an der bakteriellen Infektionskrankheit starben. Menschen in armen Ländern litten am schlimmsten darunter. In Indonesien, Südafrika und auf den Philippinen sei die Zahl der behandelten Tuberkulose-Patienten um jeweils rund 40 Prozent zurückgegangen. Medizinisches Personal, Arzneimittel und Apparaturen hätten für die Bekämpfung der Tuberkulose und anderer Krankheiten nicht mehr zur Verfügung gestanden.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.