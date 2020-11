Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, hat sich in häusliche Quarantäne begeben.

Tedros teilte per Twitter mit, er habe Kontakt zu einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person gehabt. Es gehe ihm gut, er habe keine Symptome. Er werde nun von zuhause aus arbeiten, so wie es die WHO-Richtlinien vorsehen. Es sei wichtig, dass jeder diesen Richtlinien folge. So könnten Infektionsketten gebrochen und Gesundheitssysteme geschützt werden.



Tedros war früher Gesundheits- und Außenminister Äthiopiens. Er ist ein Experte für ansteckende Krankheiten. Sein Amt bei der Weltgesundheitsorganisation trat er im Jahr 2017 an.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.