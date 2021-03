Die Weltgesundheitsorganisation hat vor einem erneuten Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Europa gewarnt.

Wie das Europabüro der WHO in Kopenhagen mitteilte, sind die Neuinfektionen in der vergangenen Woche um neun Prozent auf mehr als eine Million gestiegen. Damit sei der vielversprechende Rückgang der sechs Wochen davor gestoppt worden. Betroffen sind von dem Anstieg demnach vor allem Zentral- und Osteuropa, aber auch mehrere westeuropäische Staaten, in denen die Infektionszahlen bereits hoch gewesen seien. Die Gesundheitsorganisation rief die Länder vor allem mit Blick auf die neuen Virusvarianten, bei denen eine erhöhte Ansteckungsgefahr bestehe, zu mehr Wachsamkeit auf. Verbreitet sei vor allem die britische Variante - diese sei inzwischen in 43 der 53 europäischen Länder aufgetreten, hieß es.



Die WHO wies zudem darauf hin, dass die Pandemie die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern verschärft habe. Da viele Frauen im Gesundheitswesen arbeiteten, seien sie einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, infiziert zu werden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 04.03.)

+ Ferien: Wann ist wieder Urlaub im Ausland möglich? (Stand 26.02.)

Test und Schutz

+ Testen: So funktionieren die neuen Corona-Selbsttests (Stand: 24.02.)

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 23.02.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 27.02.)

+ Impfungen: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 26.02.)

+ Impfstoff von Astrazeneca: Berichte über Nebenwirkungen und Akzeptanzprobleme - Experten widersprechen (17.02.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 25.02.)

+ Strategiewechsel: Sind Schnelltests der Durchbruch bei der Pandemiebekämpfung? (Stand 16.02.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 16.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 27.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 02.03.)



Diese Nachricht wurde am 04.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.