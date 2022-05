Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erarbeitet Leitlinien zur Bekämpfung von Affenpocken. (dpa)

Wie die Weltgesundheitsorganisation mitteilte, soll die Konferenz in einer Gegenwart mit Konflikten, Ungerechtigkeiten, der Klimakrise und der Corona-Pandemie die Bedeutung eines gesunden und friedlichen Planeten hervorheben. Ein Thema des sechstägigen Treffens wird laut WHO das Affenpockenvirus sein. Dazu hieß es, von Freitag voriger Woche bis zum gestrigen Samstag seien der Organisation aus zwölf Mitgliedstaaten, in denen das Virus nicht endemisch sei, entsprechende Fälle gemeldet worden. In Deutschland gibt es derzeit drei Erkrankungen, und zwar in München und in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.