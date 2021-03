Die Menschen in Finnland sind laut dem sogenannten Weltglücksbericht der Vereinten Nationen zum vierten Mal in Folge die glücklichsten der Erde.

In dem Bericht für das Jahr 2020 belegen Island und Dänemark die Plätze zwei und drei. Deutschland konnte sich auf Platz sieben verbessern. Dem Bericht zufolge sind bei den 95 ausgewerteten Ländern die Menschen in Simbabwe, Tansania und Jordanien am unglücklichsten.



Im Jahr der Corona-Pandemie habe es in etwa jedem dritten Land mehr negative Emotionen gegeben als im Vorjahr, heißt es weiter in dem Bericht. Für ihn wurden die Einwohner und Einwohnerinnen der einzelnen Länder befragt und verschiedene Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt berücksichtigt.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.