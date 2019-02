Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus stellt die Produktion des weltgrößten Passagierjets A380 ein. Nach Angaben des Konzerns hat die arabische Fluggesellschaft Emirates ihre Bestellung reduziert - von 162 Maschinen auf 123.

Deshalb gebe es keine Grundlage mehr für eine Fortsetzung der Produktion, so Airbus. Emirates ist der größte A380-Kunde. In den vergangenen Jahren war es nicht gelungen, neue Abnehmer zu finden. Der Konzern fuhr die Jahresproduktion zuletzt von zeitweise bis zu 30 Maschinen auf nur noch sechs zurück. Die letzte Auslieferung des A380 ist nun für 2021 geplant. Airbus kündigte Gespräche mit Gewerkschaften über mögliche Arbeitsplatzverluste an. Teile des Großraumflugzeugs werden an Standorten in Deutschland gefertigt.



Die Maschinen sind seit 2008 im Einsatz, sie bieten Platz für 544 Passagiere. Der A380 sollte dem Konkurrenten Boeing aus den USA und dessen 747 Marktanteile abnehmen. Fluglinien orientierten sich zuletzt aber eher an neuen, kleineren Maschinen. Auch Emirates bestellte bei Airbus nun statt des A380 die Modelle A350 and A330neo.