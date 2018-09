Japan und die USA wollen Verhandlungen über ein bilaterales Handelsabkommen aufnehmen.

Das vereinbarten US-Präsident Trump und der japanische Ministerpräsident Abe am Rande der UNO-Generaldebatte in New York, wie beide Regierungen in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Trump betonte, ein Abkommen werde für beide Seiten besser sein als der gegenwärtige Zustand. Wie der US-Handelsbeauftragte Lightizer ergänzte, soll es bei den Handelsgesprächen unter anderem um niedrigere Zölle und den Abbau von Handelsbarrieren gehen.



Trump hatte wiederholt das Handelsdefizit seines Landes mit Japan in Höhe von fast 69 Milliarden Dollar beklagt. Auch mit der Europäischen Union verhandeln die USA derzeit über ein Handelsabkommen.