Die USA und China haben trotz ihres Streits über die Corona-Pandemie vereinbart, die Umsetzung ihrer Handelsvereinbarungen vom Januar voranzubringen.

Das chinesische Handelsministerium teilte mit, bei einem Telefonat hätten beide Seiten versichert, eine günstige Atmosphäre für die Umsetzung der Vereinbarung schaffen zu wollen. An dem Gespräch nahmen den Angaben zufolge der chinesische Vize-Regierungschef Liu He sowie der US-Handelsbeauftragte Lighthizer und Finanzminister Mnuchin teil.



Die Vereinbarung vom Januar war mit dem Ziel unterzeichnet worden, ein Ende des Handelskonflikts einzuleiten, in dem sich die beiden Länder zwei Jahre lang mit gegenseitigen Strafzöllen überzogen hatten. Zuletzt hatte US-Präsident Trump Peking im Streit um die Ursachen der Corona-Pandemie mit neuen Abgaben gedroht.