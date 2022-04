Das Hauptgebäude der Welthandelsorganisation (dpa/picture-alliance/Xu Jinquan)

Das geht aus Prognosen der Welthandelsorganisation hervor, die die WTO heute in Genf veröffentlichte. Demnach dürfte der weltweite Handel in diesem Jahr nur noch um 3 Prozent zulegen. Bislang war die WTO von 4,7 Prozent ausgegangen. Für nächstes Jahr wird dann ein Plus von 3,4 Prozent erwartet.

Weniger sicher als sonst

Die Vorhersagen seien allerdings weniger sicher als sonst, hieß es von Seiten der WTO. Neben dem russischen Angriff auf die Ukraine gibt es laut Welthandelsorganisation zahlreiche weitere Probleme für Exporteure. Viele Lieferketten seien weiterhin gestört. Und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs würden vor allem auch Entwicklungsstaaten stark zu spüren bekommen.

Zum Einfluss des Krieges in der Ukraine auf den Welthandel finden Sie hier ausführliche Informationen

Diese Nachricht wurde am 12.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.