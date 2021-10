Der globale Warenaustausch erholt sich schneller von der Corona-Pandemie als bislang angenommen.

Die Welthandelsorganisation geht von einem Zuwachs in diesem Jahr von 10,8 Prozent aus. In März hatte die WTO 8 Prozent prognostiziert. Im vergangenen Jahr war der Handel nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie um 5,3 Prozent eingebrochen. Engpässe bei wichtigen Produkten wie Mikrochips und Staus in großen Handelshäfen könnten allerdings die Lieferketten belasten und den Warenaustausch dämpfen.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.