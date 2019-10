Die Welthandelsorganisation hat ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich gesenkt.

Die globale Wirtschaft werde nur noch um 1,2 Prozent wachsen, teilte die WTO in Genf mit. Bei ihrer Schätzung im April hatte sie noch ein Plus von 2,6 Prozent vorhergesagt. Der düstere Ausblick für den Handel komme nicht unerwartet, erklärte WTO-Generalsekretär Azevedo. Die anhaltenden Handelskonflikte erhöhten die Unsicherheit. In den vergangenen Monaten hatten sich die USA und China mit gegenseitigen Strafzöllen überzogen.