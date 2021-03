Die nigerianische Ökonomin Okonjo-Iweala hat ihre Arbeit als neue Generaldirektorin der Welthandelsorganisation - WTO - aufgenommen.

Sie ist die erste Frau und die erste Afrikanerin auf dem Posten. Beim Gang in das Gebäude in Genf sagte sie, sie komme nun in eine der wichtigsten Institutionen der Welt und habe viel Arbeit vor sich. Zuvor hatte sie bereits weitreichende Reformen der WTO angekündigt. Erste Priorität sei es, sich um die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf Wirtschaft und Gesundheit zu kümmern, sagte sie. Dabei gehe es etwa darum, Exportbeschränkungen für Impfstoffe und andere Materialien aufzuheben, um sie in bedürftige Länder zu bringen.



Mitte Februar hatte der Rat der 164 Mitgliedsländer Okonjo-Iweala einstimmig für den Spitzenposten bestellt.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.