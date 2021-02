Die Welthandelsorganisation will heute in Genf die nigerianische Ökonomin und Entwicklungsexpertin Okonjo-Iweala zur neuen Generaldirektorin ernennen.

Dazu werden die WHO-Botschafter der 164 Mitgliedsländer am Nachmittag online zusammengeschaltet. Die Ernennung der 66-Jährigen gilt als Formsache. Bis auf die USA hatten sich bereits im vergangenen Oktober alle Staaten für sie ausgesprochen. Unter dem neuen Präsidenten Biden gab Washington seinen Widerstand in der vergangenen Woche auf.



Okonjo-Iweala arbeitete 25 Jahre lang bei der Weltbank in Washington. In Nigeria war sie zweimal Finanzministerin. Sie folgt auf den Brasilianer Azevêdo, der im vergangenen Jahr zum US-Getränkehersteller Pepsico wechselte.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.