Ein Weizenfeld bei der Stadt Lugansk in der Ukraine. (dpa/TASS | Alexander Reka)

Der russische Einmarsch habe nicht nur eine humanitäre Krise immensen Ausmaßes ausgelöst, sondern auch der Weltwirtschaft einen schweren Schlag versetzt, hieß es in einem Bericht der WTO. Sie verweist darauf, dass Europa der größte Importeur von Waren sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine ist. Dementsprechend werde auch Europa wirtschaftlich stark getroffen. Dramatisch werde es aber am ehesten in Afrika und im Nahen Osten. Wegen ausbleibender Lieferungen an Getreide und anderen Nahrungsmitteln sei mit einem Preisanstieg für landwirtschaftliche Erzeugnisse von bis zu 85 Prozent für Weizen zu rechnen.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.