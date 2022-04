Ein Weizenfeld bei der Stadt Lugansk in der Ukraine. (dpa/TASS | Alexander Reka)

Sie verweist darauf, dass Europa der größte Importeur von Waren sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine ist. Dementsprechend werde auch Europa wirtschaftlich stark getroffen. Dramatisch werde es aber am ehesten in Afrika und im Nahen Osten. Ausbleibende Lieferungen von Getreide und anderen Nahrungsmitteln werden demnach die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse in die Höhe treiben. So sei beispielsweise mit einem Preisanstieg von bis zu 85 Prozent für Weizen zu rechnen.

Auf lange Sicht könnten die Sanktionen westlicher Staaten und die Reaktionen Russlands darauf dazu führen, dass sich die großen Volkswirtschaften aus geopolitischen Erwägungen aus dem Welthandel abkoppeln, warnte die WTO. Private Akteure könnten dann ihre Lieferketten entsprechend anpassen. Die Einkommensverluste, die sich aus einer solchen Entwicklung ergeben würden, wären nach Einschätzung der Welthandelsorganisation schwerwiegend, insbesondere für Schwellen- und Entwicklungsländer.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.