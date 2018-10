Bundespräsident Steinmeier hat mit Blick auf die Hungernden und Armen in der Welt zu Mitmenschlichkeit aufgerufen.

Dürre und extremes Wetter hätten weltweit immer stärkere Auswirkungen, sagte Steinmeier in seiner Ansprache zur Woche der Welthungerhilfe, die heute Abend in ARD und ZDF ausgestrahlt wird. Die Klimaveränderungen träfen vor allem die benachteiligten Menschen in Afrika oder Asien. Steinmeier würdigte die Arbeit der Deutschen Welthungerhilfe. Diese mache Mut in einer Zeit, in der der Blick für die Nachbarn nicht immer selbstverständlich sei. Zugleich dankte er der Bevölkerung für ihre Spendenbereitschaft.