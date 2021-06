Die Corona-Pandemie hat nach Angaben der Welthungerhilfe in vielen Regionen zur Rückkehr von Hungersnöten geführt.

Weltweit müssten 690 Millionen Menschen hungern, das sei etwa jeder elfte Mensch, teilte die Organisation bei der Vorstellung ihres Jahresberichts in Berlin mit. Die Lage habe sich durch die Pandemie verschärft, insbesondere Frauen und Kinder litten unter den Folgen. Die Nahrungsmittelpreise seien enorm gestiegen und die wirtschaftliche Entwicklung sei durch die Lockdowns und die Unterbrechung der Handelswege um Jahre zurückgeworfen worden.



Zudem gefährde der Klimawandel vor allem in Afrika Existenzen. In Madagaskar hätten Dürren und in Ostafrika Jahrhundertfluten Ackerland und Viehherden und damit die Lebensgrundlage der Kleinbauern und -bäuerinnen zerstört.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.