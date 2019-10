Die Welthungerhilfe hat angesichts des Klimawandels vor Rückschlägen beim Kampf gegen den Hunger gewarnt.

Die Präsidentin der Organisation, Thieme, wies bei der Vorstellung des Welthunger-Indexes in Berlin darauf hin, dass sich die Zahl extremer Wetterereignisse wie Dürren, Stürme, Überflutungen und Brände seit Anfang der 1990er Jahre verdoppelt habe. Besonders von Hunger und Unterernährung betroffen seien die Menschen in Südasien und in Afrika südlich der Sahara. Insgesamt wurden 117 Staaten auf dem Index gelistet. Für weitere neun von Unterernährung betroffene Staaten lagen nicht genügend Daten der Vereinten Nationen vor.



Der Welthunger-Index wird seit 2006 jährlich von der Welthungerhilfe mit Sitz in Bonn sowie der irischen Organisation Concern Worldwide veröffentlicht.