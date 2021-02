Nach zehn Jahren Bürgerkrieg hat der Syrien-Koordinator der Welthungerhilfe, Witschel, erneut auf die katastrophale Lage der Menschen in dem Land hingewiesen.

Die Situation habe sich im vergangenen Jahr angesichts der Corona-Pandemie deutlich verschlechtert, sagte Witschel im Deutschlandfunk. Millionen Menschen seien auf Lebensmittelhilfen angewiesen. Besonders betroffen seien jene in den Flüchtlingslagern. Dort fehle es an allem. Viele der provisorischen Camps seien aufgrund schlammiger Straßen für Hilfsorganisationen gar nicht mehr erreichbar. Witschel sprach von einer Hungerkrise in Syrien.

