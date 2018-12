Die Deutsche Welthungerhilfe warnt vor einer neuen Migrationswelle, weil Geld zur Versorgung der Flüchtlinge aus Syrien fehle.

Zwar habe sich die Situation in den Lagern in der Türkei, in Jordanien und im Libanon seit 2015 verbessert, aber es drohe ein Rückfall, sagte Welthungerhilfe-Präsidentin Thieme der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Programme der Vereinten Nationen seien dramatisch unterfinanziert. Für Syrien fehlten der UNO 30 Prozent der Gelder. Thieme stellt weiter klar, dass die Flüchtlinge derzeit keine Perspektive hätten, in ihre Heimat zurückzukehren.

Zudem seien allein in Syrien noch 13 Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfe angewiesen.