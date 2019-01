Papst Franziskus hat zum Abschluss des Weltjugendtags in Panama eine Messe unter freiem Himmel gefeiert.

Vor mehreren hunderttausend jungen Menschen rief er in seiner Predigt dazu auf, christliche Ideale nicht in der Zukunft zu sehen, sondern in der Gegenwart umzusetzen. Christen müssten sich die Hände schmutzig machen. Franziskus betonte, im Mittelpunkt solle die barmherzige Liebe stehen.



Der von Papst Johannes Paul II. ins Leben gerufene Weltjugendtag findet jährlich in den einzelnen Diözesen statt. Etwa alle drei Jahre lädt der Papst zum internationalen Weltjugendtag in ein anderes Land ein.