Sie findet auf dem ehemaligen Gelände der Weltausstellung 1998 am Fluss Tejo statt. Zum gestrigen Abendgebet mit dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche waren Hunderttausende Gläubige gekommen.

Der Weltjugendtag hatte am Dienstag begonnen und geht heute zu Ende. Am Nachmittag kommt Franziskus mit freiwilligen Helfern zusammen, um Dank zu sagen. Am Abend fliegt er zurück nach Rom. Es war die erste Auslandsreise des Papstes nach einer Operation Anfang Juni.

