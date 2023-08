Abschlussmesse des Weltjugendtages in Lissabon. (AFP / Thomas Coex )

Sie fand auf dem ehemaligen Gelände der Weltausstellung 1998 am Fluss Tejo statt. An die jungen Menschen gerichtet erklärte der Pontifex, wer große Träume hege, diese aber von Angst und der Sorge getrübt würden, man werde es nicht schaffen, der solle sich nicht fürchten. Dies gelte auch für diejenigen, die die Welt verändern sowie für Gerechtigkeit und Frieden kämpfen wollten. Zum Ende der Messe erklärte Franziskus, dass der nächste Weltjugendtag im Jahr 2027 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ausgerichtet und damit nach 1995 erst zum zweiten Mal in Asien stattfinden wird. Damals fand das Treffen in Manila auf den Philippinen statt.

Zum gestrigen Abendgebet mit dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche waren Hunderttausende Gläubige gekommen.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.