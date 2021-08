Die Geschwindigkeit der Erwärmung habe es seit Jahrtausenden so noch nicht gegeben. Sie sei beispiellos und das in allen Regionen der Erde, heißt es im ersten Teil des sechsten Sachstandsberichts des IPCC, der am Montag in Genf veröffentlicht worden ist. Manche Veränderungen seien nicht mehr rückgängig zu machen, etwa der Anstieg des Meeresspiegels.

Zwar könnte eine starke und dauerhafte Reduktion der CO2-Emission und anderer Treibhausgase die Erwärmung noch begrenzen. Dies müsse aber sehr schnell geschehen, ansonsten gerieten die Ziele des Pariser Klimaabkommens außer Reichweite.

Das Abkommen sieht vor, die Klimaerwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, wenn möglich sogar unter 1,5 Grad. Laut Weltklimabericht hat der Einfluss des Menschen auf das Klima allerdings bereits für eine Erwärmung von 1,1 Grad gesorgt. Die Erde werde sich bei der derzeitigen Entwicklung bereits gegen 2030 um 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erwärmen - und damit zehn Jahre früher als noch 2018 prognostiziert.

Was droht bei einem Temperaturanstieg von mehr als 1,5 Grad?

Der Bericht sagt für einen Temperaturanstieg von mehr als 1,5 Grad deutlich intensivere Hitzewellen voraus. Bei mehr als zwei Grad dürften extreme Wetterereignisse kritische Toleranzschwellen für Landwirtschaft und Gesundheit überschreiten. Außerdem rechnen die Forscherinnen und Forscher mit vermehrten Dürren, aber auch mit intensiveren Starkregen-Ereignissen, Überschwemmungen und einem schnelleren Anstieg des Meeresspiegels. Eine Destabilisierung des westantarktischen Eisschildes etwa könnte im Laufe mehrerer Jahrhunderte zu einem Anstieg des Meeresspiegels um mehr als zehn Meter führen. Extreme Fluten, wie sie bisher ein Mal pro Jahrhundert auftreten, könnten künftig jedes Jahr vorkommen.

Ist der Klimawandel menschengemacht?

Es ist zweifelsfrei, dass der menschliche Einfluss die Atmosphäre, den Ozean und das Land aufgeheizt hat", heißt es in dem Bericht. "Menschlicher Einfluss hat das Klima so aufgeheizt, wie es seit mindestens 2.000 Jahren nicht mehr vorgekommen ist. (...) 2019 war die CO2-Konzentration in der Atmosphäre höher als zu jedem anderen Zeitpunkt seit mindestens zwei Millionen Jahren."



"Wir wissen, dass der Mensch den Großteil zu der Erwärmung im letzten Jahrhundert beigetragen hat. Das steht außer Frage", sagte auch Hauke Schmidt, vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg bei Deutschlandfunk Kultur.

Wer ist das IPCC?

Der IPCC ist eine Wissenschaftsvereinigung der Vereinten Nationen. Er war im Jahr 1988 vom UN-Umweltprogramm und der Meteorologischen Weltorganisation WMO gegründet worden. Er forscht nicht selbst, sondern fasst die Erkenntnisse der Wissenschaft zu Berichten zusammen. Am Montag wurde der erste Teil des mittlerweile sechsten Sachstandsberichts zum Klima veröffentlicht, es geht darin um die physikalischen Grundlagen der Erderwärmung. Für das nächste Jahr sind Berichte zu den Folgen der Erwärmung und zu den Möglichkeiten des Klimaschutzes geplant, außerdem eine Gesamtzusammenfassung der neuesten Erkenntnisse zum Thema.



(Quelle: Georg Ehring, al)