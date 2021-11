Bundesumweltministerin Schulze hat der Atomenergie auch auf internationaler Ebene erneut eine Absage erteilt.

Atomkraft könne keine Lösung in der Klimakrise sein, sagte Schulze auf der Weltklimakonferenz in Glasgow. Atomkraft sei zu riskant, zu langsam und nicht nachhaltig, betonte die SPD-Politikerin. Ähnlich wie Schulze äußerten sich die Vertreter Dänemarks, Luxemburgs, Österreichs und Portugals zur Kernkraft.



Hintergrund ist ein Ringen innerhalb der EU um die Einordnung von Technologien. Dabei geht es darum, welche von ihnen als nachhaltig und unschädlich eingestuft werden, damit die Finanzströme verstärkt in grüne Technologien geleitet werden. Frankreich und mehrere andere EU-Mitgliedsstaaten hatten erklärt, dass die Kernenergie Teil der Bemühungen um den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe sein sollte.

