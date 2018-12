Bundesentwicklungsminister Müller hat sich dafür ausgesprochen, die Weltklimakonferenz in der jetzigen Form nur noch alle zwei Jahre auszurichten.

Der CSU-Politiker sagte der Zeitung "Die Welt", dass es allein drei Jahre brauche, um das Pariser Abkommen mit einem Regelbuch überhaupt funktionstüchtig zu machen, sei angesichts des enormen Zeitdrucks im Klimaschutz ein Unding. Vor diesem Hintergrund müsse der Sinn von Großveranstaltungen wie dem Weltklimagipfel mit mehr als 20.000 Teilnehmern in Frage gestellt werden. Müller schlug stattdessen vor, dass Experten auf Beamtenebene durchgängig weiterverhandeln und die Staats- und Regierungschefs nur alle zwei Jahre hinzukommen. Das sei kostengünstiger, umweltfreundlicher und ergiebiger.

BUND-Expertin Schneider "optimistisch", dass es in Kattowitz Fortschritte gibt

Im polnischen Kattowitz beginnen nach der offiziellen Eröffnung der Klimakonferenz heute die eigentlichen Beratungen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz ist zuversichtlich, dass es dabei zu Fortschritten kommen wird. Die Klimaexpertin des BUND, Schneider, sagte im Deutschlandfunk, es stimme sie optimistisch, dass sich auf dem G20-Gipfel alle Länder mit Ausnahme der USA zum Abkommen von Paris bekannt hätten. Jetzt müsse es darum gehen, die Klimaschutzpläne der einzelnen Länder vergleichbar zu machen und möglichst weitere Zusagen zu bekommen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen zu können.



Schneider nannte es eine große Blamage, dass die deutschen Delegierten ohne Programm zum Kohleausstieg angereist seien. Selbst wenn Deutschlands CO2-Ausstoß nicht so bedeutend für das Weltklima sei, habe man gerade in Europa für viele Länder eine Vorbildfunktion.



Zum Auftakt des Weltklimagipfels in Kattowitz hatte UNO-Generalsekretär Guterres gestern mangelnde Fortschritte im Kampf gegen die Erderwärmung beklagt. Der Klimawandel sei bereits für viele Menschen und ganze Staaten eine Frage von Leben und Tod.