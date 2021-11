Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow haben sich die USA und mindestens 18 weitere Länder darauf geeinigt, aus der Finanzierung fossiler Energien im Ausland auszusteigen.

Das soll bereits bis Ende 2022 geschehen. In der gemeinsamen Erklärung der beteiligten Staaten heißt es, in Projekte zu investieren, die unvermindert von fossiler Energie abhängig seien, bringe sowohl soziale als auch wirtschaftliche Risiken mit sich.



Während die Delegierten in Glasgow weiter über den Umgang mit der Klimakrise beraten, wurde bekannt, dass die weltweiten CO2-Emissionen in diesem Jahr wieder annähernd das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreichen. Das geht aus dem Klimabericht des Forschungsprojekts "Global Carbon Projekt" hervor.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.