Auf der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow wollen sich 100 Staaten dazu verpflichten, die Abholzung der Wälder bis zum Jahr 2030 zu beenden. Wie die britische Regierung mitteilte, wird ihre Initiative heute vorgestellt. Premierminister Johnson nannte sie "beispiellos". Kritik kommt von Greenpeace.

Für den Kampf gegen die Rodung von Wäldern sollten 19 Milliarden Dollar an öffentlichen und privaten Geldern eingesetzt werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die von der britischen Regierung veröffentlicht wurde. Zu den Unterstützern gehören Deutschland, Österreich und die Schweiz, aber auch Brasilien, Indonesien und die Demokratische Republik Kongo. Die beteiligten Staaten umfassen den Angaben zufolge zusammen mehr als 85 Prozent der weltweiten Wälder.



Der britische Premierminister Johnson sagte, mit der Selbstverpflichtung habe die Menschheit die Chance, vom "Eroberer" der Natur zu ihrem Hüter zu werden. Die Gipfel-Pläne beinhalten auch Zusagen, die Rechte von Ureinwohnern zu wahren. So soll ihre "Rolle als Wächter der Wälder" anerkannt werden.

Johnson euphorisch, Greenpeace ernüchtert

Gar nicht euphorisch äußerte sich dagegen Greenpeace. Die Direktorin der Umweltschutzorganisation in Brasilien erklärte, für Präsident Bolsonaro sei es einfach gewesen, die Initiative zu unterstützen. Denn zum einen sei die Selbstverpflichtung nicht bindend und zum anderen beinhalte sie die Möglichkeit, die Wälder des Landes weitere zehn Jahre zu zerstören. Ureinwohner forderten zurecht, dass 80 Prozent des Amazonas bis 2025 geschützt werden müssten. "Das Klima und die Natur können sich diesen Deal nicht leisten", kritisierte Greenpeace.



Tatsächlich hatten die Teilnehmer eines UNO-Klimatreffens in New York bereits 2014 angekündigt, die Abholzung bis 2020 zu halbieren und bis 2030 zu stoppen. Trotzdem wird weiterhin nahezu ungebremst weiter gerodet, vor allem im Amazonas-Regenwald in Brasilien.



Bolsonaro selbst schaltete sich per Videobotschaft in Glasgow dazu und kündigte an, die Treibhausgasemissionen seines Landes bis 2030 im Vergleich zu 2005 zu halbieren.



Die Klimakonferenz in Glasgow wird heute mit weiteren Ansprachen von Staats- und Regierungschefs fortgesetzt. Die schwedische Umweltaktivistin Thunberg hielt den Politikerinnen und Politikern auf dem Gipfel vor, nur so zu tun, als ob ihnen etwas an der Zukunft junger Menschen liege.

Stiftung von Jeff Bezos will zwei Milliarden Dollar spenden

Eine Stiftung von Amazon-Gründer Bezos hat zur Weltklimakonferenz in Glasgow eine Spende von zwei Milliarden Dollar zugesagt. Das Bestehende müsse erhalten und das Verlorene wiederhergestellt werden, erklärte der Unternehmer. Eine Milliarde Dollar solle vor allem in den USA und Afrika für das Pflanzen von Bäumen ausgegeben werden, damit Landflächen geschützt werden. Die andere Milliarde soll den Angaben zufolge für die Veränderung landwirtschaftlicher Systeme genutzt werden.



Die Spende durch den Bezos Earth Fund gehört zu einer Gesamtsumme von zehn Milliarden Dollar, mit der sich der Amazon-Gründer bis 2030 am Kampf gegen den Klimawandel beteiligen will.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.