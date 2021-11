Im schottischen Glasgow demonstrieren am sechsten Tag der Weltklimakonferenz tausende junge Menschen für einen engagierteren Klimaschutz.

Zum Protest aufgerufen hatte die Organisation "Fridays for Future". Auf Transparenten fordern die Aktivisten die Konferenzteilnehmer auf, konkrete Schritte zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschließen. Auf der Kundgebung am Nachmittag werden Klimaaktivistinnen wie Greta Thunberg und Vanessa Nakate aus Uganda sprechen. Im Vorfeld der Demonstration erklärte ein "Fridays-for-Future"-Sprecher, man müsse verhindern, dass Glasgow zu einem

Gipfel der großen Worte und Versprechungen werde. Der fortgeschrittene Klimawandel erfordere eine drastische Verringerung von CO2-Emissionen. Der Industrie mit fossilen Energien müsse ein Ende gesetzt werden, hieß es.



Die Weltklimakonferenz läuft bis zum 12. November. Vertreter von 197 Nationen verhandeln in Glasgow über die weitere Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015. Das Abkommen sieht die Begrenzung der Erderwärmung auf idealerweise 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vor. Experten zufolge steuert die Erde aber derzeit auf eine Erwärmung von 2,7 Grad in diesem Jahrhundert zu.

