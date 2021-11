Knapp eine Woche nach dem Beginn der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow hat die Aktivistin Luisa Neubauer hat eine gemischte Zwischenbilanz gezogen.

Es sei zwar gut, dass dort so viele Menschen zusammengekommen seien, sagte Neubauer im Deutschlandfunk. Letzlich werde aber zu viel geredet und zu wenig gehandelt. Eine Wende werde es nur geben, wenn die Regierungen ihre Versprechen hielten. Hier sei die Bilanz aber desaströs. Zudem betonte Neubauer, positiv sei, dass immer mehr Menschen ihre Rolle beim Klimaschutz ernst nähmen. Hier brauche es mehr Proteste aller Generationen.



In Glasgow werden heute Zehntausende Menschen zu einer Großdemonstration für mehr Klimaschutz erwartet. Nach einem Marsch durch die Innenstadt soll am Nachmittag unter anderem die Gründerin der Bewegung "Fridays for Future", die Schwedin Greta Thunberg, eine Rede halten. Auch für morgen ist eine Kundgebung geplant.

