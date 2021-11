Eine Stiftung von Amazon-Gründer Bezos hat zur Weltklimakonferenz in Glasgow eine Spende von zwei Milliarden Dollar zugesagt.

Das Bestehende müsse erhalten und das Verlorene wiederhergestellt werden, erklärte der Unternehmer. Eine Milliarde Dollar solle vor allem in den USA und Afrika für das Pflanzen von Bäumen ausgegeben werden, damit Landflächen geschützt werden. Die andere Milliarde soll den Angaben zufolge für die Veränderung landwirtschaftlicher Systeme genutzt werden.



Die Spende durch den Bezos Earth Fund gehört zu einer Gesamtsumme von zehn Milliarden Dollar, mit der sich der Amazon-Gründer bis 2030 am Kampf gegen den Klimawandel beteiligen will.

