Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg kritisiert die UNO-Klimakonferenz in Glasgow als "Blabla", der britische Präsident der COP26, Alok Sharma, sprach in seiner Zwischenbilanz zur Halbzeit der Verhandlungen hingegen von "allumfassenden Fortschritten". Einig sind sich alle, dass noch viel zu tun ist. Was bisher erreicht wurde und noch ansteht:

Schließen der Ambitionslücke zum 1,5-Grad-Ziel

Das Pariser Klimaabkommen von 2015 sieht vor, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst aber 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, zu begrenzen. Dazu sollten die mehr als 190 Vertragsstaaten überarbeitete nationale Klimaschutzziele vorlegen. Nach UNO-Angaben haben sich mittlerweile mehr als 130 Mitglieder das Ziel gesetzt, bereits bis 2050 klimaneutral zu werden - darunter die EU. Der weltgrößte Treibhausgas-Emittent China bleibt dagegen bei dem Ziel, erst bis 2060 CO2-neutral zu werden. Indien verkündete während der COP26, dass es sich die Klimaneutralität für das Jahr 2070 vornimmt. Wichtig ist laut Experten, das alle Zusagen tatsächlich umgesetzt werden. Konkrete Pläne dazu fehlen vielfach.

Abschluss des Regelbuchs

Zur konkreten Umsetzung des Pariser Klimaabkommens gibt es ein sogenanntes Regelbuch. In einigen Punkten konnte bei den vorigen zwei UNO-Klimakonferenzen aber keine Einigung erzielt werden. Diskutiert wird weiter, ob die Einhaltung der nationalen Klimaziele alle fünf oder nur alle zehn Jahre überprüft wird. Bei den Regeln für transparente Überprüfungen ist strittig, ob Entwicklungsländer genauso ausführlich wie die Industriestaaten Bericht erstatten müssen und ob sie dafür Unterstützung erhalten. Schwierig gestalten sich auch die Verhandlungen zu einer Ausweitung der Klimaschutzmaßnahmen durch die Nutzung eines weltweiten Zertifikatehandels. Hier stemmen sich offenbar vor allem Indien und Brasilien gegen strikte Regeln.

Geld für Klimaschutz und -anpassung

Beim Thema Finanzen war schon vorab klar, dass die Industrieländer ihre Zusage, ärmeren Staaten jährlich 100 Milliarden Dollar bereitzustellen, nicht erfüllen. Die Entwicklungsländer wollen nun zumindest eine wasserfeste Verpflichtung der Industrieländer, die seit 2020 auflaufenden Fehlbeträge nachträglich auszugleichen. Dazu gibt es den Vorschlag, bereits im kommenden Jahr die geleisteten Hilfen der Industriestaaten noch einmal zu überprüfen. Fortschritte fordern die Entwicklungsländer auch bei Finanzhilfen für bereits eingetretene Klimaschäden.

Einbeziehung der Zivilgesellschaft

Nichtregierungsorganisationen beschweren sich, dass ihre Beobachter unter Verweis auf die Corona-Restriktionen gar nicht oder nur eingeschränkt in die Verhandlungsräume gelassen worden seien. Auch deshalb verschaffen sich die NGOs und Aktivisten mit Aktionen außerhalb der Konferenzräume wie den Massenprotesten am Wochenende zusätzlich Gehör.



Dieser Druck - beispielsweise durch die Klimabewegung Fridays For Future - hat nach Einschätzung der Zeit-Journalistin Petra Pinzler auch die deutsche Klimapolitik unter Bundeskanzlerin Merkel verändert. "Nur das reicht einfach nicht", schreibt sie in ihrem Kommentar zur Weltklimakonferenz bei uns im Deutschlandfunk.



(Mit Material der Nachrichtenagentur AFP.)

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.