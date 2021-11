Der Auftritt der scheidenden Bundeskanzlerin Merkel bei der Weltklimakonferenz in Glasgow ist bei deutschen Umweltverbänden auf Kritik gestoßen.

Zwar habe Merkel an die Weltgemeinschaft appelliert, beim Kampf gegen die Erderwärmung mehr Ambitionen an den Tag zu legen, sagte WWF-Vorstand Brandes in Berlin. Zum deutschen Beitrag habe Merkel jedoch nichts Neues verkündet. Der BUND-Vorsitzende Bandt erklärte, die deutschen Klimaschutzmaßnahmen seien noch lange nicht kompatibel mit dem Pariser Abkommen. Greenpeace-Klimaexpertin Göldner kritisierte, Merkel habe in ihrer Amtszeit Klimaschutz auf internationaler Bühne vorangebracht, im eigenen Land aber immer wieder aufgeschoben. Der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Müller-Kraenner, warf der scheidenden Kanzlerin vor, mitverantwortlich zu sein für 16 Jahre klimapolitischen Stillstand im Land.



Merkel hatte bei der Konferenz im schottischen Glasgow für eine globale Bepreisung von CO2-Emissionen geworben. Indiens Premierminister Modi erklärte, sein Land strebe bis zum Jahr 2070 Klimaneutralität an. Andere Länder und die EU wollen dieses Ziel bereits 2050 erreichen.

