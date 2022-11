Das Plenum der Weltklimakonferenz in Ägypten (IMAGO / Kyodo News)

Die rund 200 Staaten bekräftigten in Scharm el-Scheich ihren früheren Beschluss, die Verbrennung klimaschädlicher Kohle herunterzufahren. Ein Abschied von Öl und Gas wird nicht erwähnt. Beschlossen wurde der Aufbau eines Fonds, über den ärmere und durch die Erderwärmung besonders bedrohte Länder bei klimabedingten Schäden und Verlusten Ausgleichszahlungen erhalten können. Dazu soll ein Komitee Vorschläge bis zur nächsten Klimakonferenz in einem Jahr in Dubai erarbeiten. Offen blieb, ob nur die Industrieländer oder auch Schwellenländer in den Fonds einzahlen sollen. Vor allem China hatte finanzielle Verpflichtungen abgelehnt. Ferner einigten sich die Staaten auf ein Arbeitsprogramm zur Minderung der Treibhausgase bis 2030.

Bundesaußenministerin Baerbock sprach von einem Durchbruch. Es würden gemeinsame Finanzierungsmechanismen geschaffen, um gezielt den am stärksten betroffen Menschen bei Klimakatastrophen zu helfen. Damit schlagen man ein neues Kapitel in der Klimapolitik auf.

