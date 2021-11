Am vierten Tag der Weltklimakonferenz in Glasgow haben Entwicklungsländer die Industriestaaten aufgerufen, ihre finanziellen Versprechen zu halten.

Der Sprecher einer Gruppe der ärmsten Länder - der Politiker Wangdi aus Buthan - kritisierte vor den Delegierten, dass die reichen Staaten ihre Zusage aus dem Pariser Klimaabkommen nur mit Verspätung erfüllten. Die derzeitigen Hilfen seien zu gering. Großbritanniens Finanzminister Sunak versicherte in einer Rede, die Industriestaaten stünden zu ihrem Wort.



Die reichen Länder hatten versprochen, den Entwicklungsländern von 2020 an jedes Jahr 100 Milliarden Dollar zur Bewältigung der Klimakrise zur Verfügung zu stellen. Die volle Summe wird nun aber wohl erst im Jahr 2023 erreicht. Nach Angaben des deutschen Umwelt-Staatssekretärs Flasbarth soll das finanzielle Ziel in den beiden Jahren darauf übererfülllt werden, um die bisherige Unterfinanzierung auszugleichen.



Derweil klagten Umweltschutzorganisationen über Zugangsbeschränkungen. Von den tausenden zivilgesellschaftlichen Vertretern, die nach Glasgow gereist seien, hätten nur vier die Genehmigung bekommen, die Verhandlungen als offizielle Beobachter zu begleiten, kritisierte die Organisation Actionaid International.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.